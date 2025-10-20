Naast Red Light District heeft Amsterdam nu ook No Light District

AMSTERDAM (ANP) - Als eerste dierentuin ter wereld heeft Artis in Amsterdam het certificaat 'Urban Night Sky Place' gekregen. Het is een erkenning voor wat Artis in het park doet tegen lichtvervuiling, omdat het donker goed is voor de nachtrust en het leefritme van de dieren.

Het certificaat wordt toegekend door DarkSky International. "Dat juist in een dierentuin, midden in de lichtrijke stad Amsterdam, de nachtelijke hemel wordt beschermd en het belang ervan kan worden uitgelegd aan een groot publiek, is van enorme waarde", zegt een woordvoerder van de organisatie. Die erkent wereldwijd parken en andere plekken waar de nachtelijke duisternis wordt omarmd.

Volgens Artis is de Amsterdamse dierentuin de enige plek midden in een Europese hoofdstad die het certificaat krijgt. "Door het licht uit te doen, geven we de natuur haar ritme terug. Dit certificaat laat zien dat zelfs in het hart van een grote stad het nachtelijk donker beschermd kan worden", aldus Artis. "De stad heeft nu naast het Red Light District ook een No Light District. Wie 's nachts vanuit de lucht naar Amsterdam kijkt, ziet een zee van licht, met één opvallende donkere plek: Artis."

Avondopenstellingen

De dierentuin gaat avondopenstellingen organiseren zodat bezoekers zelf het donker kunnen ervaren en de activiteiten van nachtdieren kunnen zien.

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld, zo is te zien bij de Atlas van de Leefomgeving. Vooral de Randstad is 's nachts helverlicht. Het noorden van het land is het donkerst. De twee Dark Sky Parken die Nederland op dit moment heeft, Nationaal Park Lauwersmeer en de Boschplaat op Terschelling, liggen dan ook daar.