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Minder buitenlandse studenten naar Columbia University om visum

Samenleving
door anp
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NEW YORK (ANP/RTR) - ​De veranderde visumprocedures die de regering-Trump heeft ingesteld, hebben een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten bij Columbia University veroorzaakt. De universiteit heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt, zeiden vier ingewijden tegen Reuters.
Volgens hen is de helft van de journalistiekstudenten van buitenlandse afkomst. De journalistieke opleiding van Columbia heeft een goede naam. De beroemde Pulitzerprijs wordt door deze opleiding uitgereikt.
Vorig jaar maakte de regering Trump een eind aan aanvragen voor studentenvisa. Daarna hervatte ze het met meer controle over de onlineactiviteiten van aanvragers. Dat was volgens de regering nodig om bedreigingen voor de Amerikaanse veiligheid op het spoor te komen.
Ook de maximale verblijfsduur van buitenlandse studenten werd door de regering verkort, maar een federale rechter maakte daar vorige maand een einde aan. De argumentatie van de regering was naar het oordeel van de rechter "buitengewoon zwak". De regering is in beroep gegaan.
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