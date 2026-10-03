ABC News: copiloot flydubai was aangemerkt als veiligheidsrisico

WASHINGTON (ANP) - De verdachte copiloot die in de cockpit van een flydubai-vliegtuig de gezagvoerder aanviel, was voorheen bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Dat hebben bronnen tegen de Amerikaanse zender ABC News gezegd. Er zou extremistisch materiaal bij hem aangetroffen zijn.

De verdachte is van Omaanse komaf. Hij zou om veiligheidsredenen geschorst zijn als piloot bij Oman Air.

Hij wordt ervan beschuldigd woensdag de gezagvoerder, de Indiase piloot Smit Machchhar, te hebben aangevallen en het vliegtuig te hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en wist de cockpitdeur te openen. Daardoor konden passagiers te hulp schieten. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saudi-Arabië.

Rechercheurs onderzoeken nu hoe het mogelijk is dat de verdachte wel kon vliegen bij flydubai en hoe hij terechtkwam in een vliegtuig dat Israël als bestemming had, schrijft ABC News.