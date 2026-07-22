Minder explosies in Nederland na jaren van stijging

DEN HAAG (ANP) - In de eerste helft van dit jaar zijn in Nederland voor het eerst minder aanslagen met explosieven geregistreerd, meldt de werkgroep Offensief tegen Explosies. In de eerste zes maanden van 2026 waren er 581 explosies of pogingen daartoe bij huizen, bedrijfspanden en voertuigen. Dat zijn er 124 minder dan dezelfde periode een jaar eerder. Het Offensief ziet voor het eerst sinds de start van het initiatief in 2024 een daling van het aantal gerichte explosies.

Ondanks de trendbreuk vindt Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het Offensief dat 'iedere aanslag er een te veel is'. "Maar het is goed om te zien dat het aantal aanslagen landelijk begint af te nemen. Explosies brengen de veiligheid en leefbaarheid in onze straten en wijken in gevaar en hebben grote gevolgen voor slachtoffers en omwonenden. Dit vraagt om blijvende aandacht en gezamenlijke inzet op alle fronten."

De uitvoerders van deze aanslagen zijn meestal jongeren. In de eerste helft van dit jaar was bijna de helft van alle aangehouden verdachten minderjarig. Minder dan een op de zes van de verdachten was ouder dan dertig jaar. Volgens het Offensief wordt momenteel onderzocht of eerder kan worden ingegrepen bij jongeren die al bij de politie in beeld zijn, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden aan jongeren die nu nog onvoldoende begeleiding krijgen.

Vuurwerk

Bij nagenoeg alle aanslagen is vuurwerk gebruikt. In ruim 300 gevallen ging het om enkel zwaar vuurwerk, bij 260 incidenten werd vuurwerk gecombineerd met brandstof. In slechts enkele gevallen is op een andere manier een explosief gefabriceerd. Het Offensief blijft zich inzetten om zwaar vuurwerk minder makkelijk beschikbaar te maken, bijvoorbeeld door intensiever samen te werken met landen als Duitsland, waar veel van het zware vuurwerk vandaan komt.

Het Offensief tegen Explosies is een samenwerking van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten, de politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven onder leiding van voorzitter Carola Schouten.