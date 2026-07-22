Huizenprijzen in juni 4 procent hoger dan jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - De prijs van een bestaande koopwoning lag in juni gemiddeld 4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, melden het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook op kwartaalbasis stegen de prijzen met 4 procent. Hoewel huizen nog altijd duurder worden, blijven de prijsstijgingen wel geleidelijk afnemen.

Na de piek van de huizenprijzen in juli 2022 volgde een periode van dalingen. Sinds juni 2023 is de trend echter weer opwaarts. In juni lagen de prijzen gemiddeld 17,3 procent boven het niveau van de vorige piek. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning kwam uit op 496.235 euro.

Het Kadaster registreerde in juni meer dan 20.000 woningverkopen, bijna 8 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste helft van 2026 wisselden bijna 115.000 bestaande koopwoningen van eigenaar, een stijging van zo'n 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De prijsstijging zwakte de afgelopen maanden af doordat beleggers meer huurwoningen verkochten. Dat zogeheten uitponden werd onder meer veroorzaakt door strengere regels op de huurmarkt. Het aanbod aan koopwoningen nam hierdoor toe. Eerder deze maand stelde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) nog dat de huizenprijzen harder kunnen stijgen als deze verkoopgolf weer afneemt.