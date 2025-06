Minder rode cijfers in ouderenzorg, maar verzuim blijft stijgen

DEN BOSCH (ANP) - Het gaat financieel wat beter met de ouderenzorg, maar het ziekteverzuim bereikte vorig jaar een recordhoogte van 9,4 procent. De hoge uitval van medewerkers kost de sector ongeveer 1,6 miljard euro aan productiviteit, heeft Intrakoop berekend. De inkoopcoöperatie van de zorgsector wijst erop dat het verzuim nergens anders in de zorg zo hoog is. In combinatie met een structureel personeelstekort vormt dit "een grote uitdaging" voor de sector, schrijven de onderzoekers in een jaarlijks rapport.

In de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) waren eind vorig jaar ruim 10.000 moeilijk vervulbare vacatures. Dat zijn functies die toen al maanden openstonden. Als die niet worden ingevuld, neemt de werkdruk op het personeel toe.

Het verzuim in de sector stijgt al jaren. Tussen 2016 en 2019 nam het aantal zieke medewerkers geleidelijk toe, van 6 procent naar 7 procent. Toen de coronapandemie in 2020 Nederland bereikte, steeg het verzuim sneller. De vorige piek was in 2022 en bedroeg 9,2 procent. Een jaar later was het verzuimcijfer een fractie gedaald, naar 9,1 procent, maar die trend zet niet door.

Financiële positie

Financieel ging het iets beter met organisaties in de ouderenzorg. Minder instellingen maakten verlies: Intrakoop telde 82 instellingen met rode cijfers, tegenover 131 een jaar eerder. In totaal boekte de sector een positief resultaat van ruim 1 miljard euro. Dat komt neer op een rendement van 3,5 procent.

De onderzoekers zien het als een "adempauze", maar waarschuwen voor mogelijk flinke bezuinigingen en stijgende kosten. Te veel optimisme is daarom niet op zijn plaats, vindt Intrakoop.