Opnieuw lagere resultaten voor sportkledingfabrikant Nike

BEAVERTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Sportkledingfabrikant Nike heeft zijn omzet en winst afgelopen kwartaal verder zien terugvallen. De vorig jaar aangetreden topman Elliott Hill blijft proberen de weg omhoog terug te vinden na misstappen bij Nike in de afgelopen jaren, waaronder een mislukte terugtrekking uit groothandelspartnerschappen en een te grote nadruk op lifestyleschoenen. Zijn inspanningen worden echter belemmerd door zwakke bestedingen in veel landen en stevige concurrentie.

De omzet daalde met 12 procent naar 11,1 miljard dollar in de drie maanden tot eind mei. De winst zakte daarbij wel 86 procent naar 211 miljoen dollar. Wel lukte het Nike om zijn voorraden weer wat verder te laten slinken. Nike biedt veel kortingen op oudere artikelen om ruimte te maken voor producten zoals hardloopschoenen en oversized trainingsjacks en -broeken. "Hoewel onze financiële resultaten in lijn zijn met onze verwachtingen, zijn ze niet waar we ze willen hebben", zei Hill in een verklaring.

Een van de manieren waarop Hill Nike er weer bovenop wil krijgen is een samenwerking met Skims, het merk voor vormgevend ondergoed van celebrity Kim Kardashian. Maar onlangs werd bekend dat de nieuwe productlijn is uitgesteld om een productievertraging.

Trump

Ook het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump bemoeilijkt de situatie. Nike heeft Trump gevraagd om schoenen vrij te stellen van heffingen terwijl het Witte Huis handelsovereenkomsten onderhandelt met belangrijke leverancierslanden zoals Vietnam. In dat land wordt ongeveer de helft van alle Nike-schoenen gemaakt.

Onder leiding van Hill heeft Nike ook de banden met groothandelspartners aangehaald en zijn aanwezigheid in meer fysieke winkels uitgebreid. Daarnaast is het bedrijf voor het eerst in zes jaar weer producten gaan verkopen via webwinkelconcern Amazon.