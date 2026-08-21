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Nancy Kissinger op 92-jarige leeftijd overleden

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 3:02
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SOUTH KENT (ANP) - Nancy Kissinger, de vrouw van de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The New York Times, na bekendmaking van haar familie. Ze overleed thuis in South Kent in de staat Connecticut.
Nancy Kissinger was specialist op het gebied van buitenlands beleid en deelde de diplomatieke levensstijl van haar man Henry, die in 2023 op 100-jarige leeftijd overleed.
De Republikeinse Henry Kissinger was minister van Buitenlandse Zaken en nationaal veiligheidsadviseur onder presidenten Richard Nixon en Gerald Ford.
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