Taiwan meldt terugtrekking Chinese oorlogsbodems

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 8:24
anp311225073 1
TAIPEI (ANP/AFP) - Chinese oorlogsbodems die betrokken zijn bij militaire manoeuvres in onder meer de Straat van Taiwan, hebben zich volgens de kustwacht van het eiland teruggetrokken uit de territoriale wateren van Taiwan. De manoeuvres lijken voorbij te zijn, meldt Taipei.
China begon maandag met oefeningen van de strijdkrachten rond het eiland om zijn claims kracht bij te zetten. Taiwan is feitelijk onafhankelijk sinds de communistische machtsovername in China in 1949, maar voor Beijing is het een Chinees eiland. Washington is de belangrijkste steunpilaar van Taiwan. Recent werd tot woede van China bekend dat de VS voor 11 miljard dollar aan wapens aan Taiwan gaan verkopen. Dit heeft mogelijk China aangezet om weer grote militaire manoeuvres te houden.
Er zijn nog nauwelijks landen die Taiwan officieel als onafhankelijk erkennen.
