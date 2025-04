Minderjarige jongen opgepakt na bedreiging gericht aan scholen

ZWOLLE (ANP) - Een minderjarige jongen is donderdagochtend aangehouden na een melding bij de politie over een dreigend bericht op sociale media, gericht aan twee scholen in Zwolle en Borculo. Dat bevestigt de politie na bericht van Oost. De jongen komt uit de gemeente Berkelland, waar Borculo ook onder valt. De scholen zijn donderdag wel open.

De verdachte is in de vroege ochtend aangehouden. De politie zegt de dreigende situatie heel serieus te nemen. "We hebben contact met de school en kijken goed naar alle signalen", aldus een woordvoerder. De inhoud van de bedreiging wil de politie niet delen.