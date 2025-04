Vrijdag besluit over voorarrest gearresteerde ex-advocaat Taghi

AMSTERDAM (ANP) - De raadkamer van de rechtbank Amsterdam beslist vrijdag over het voorarrest van de voormalig advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. De hechtenis kan met maximaal negentig dagen worden verlengd. Advocaat Vito Shukrula werd vorige week gearresteerd, hij wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi.

Shukrula (36) is vorige week donderdag opgepakt na een bezoek aan zijn cliënt Taghi in de EBI in Vught. Hij is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Begin 2023 is advocatenneef Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van berichten. Taghi's andere voormalige advocaat Inez Weski wordt daar ook van verdacht, de strafzaak tegen haar is nog bezig.

Eind november werd Shukrula, samen met Carlo Crince le Roy en later Sultan Kat, de advocaat van Taghi. Zij lieten woensdag weten dat zij ook de verdediging van Taghi neerleggen. Hij zit dus momenteel opnieuw zonder juridische bijstand in het omvangrijke liquidatieproces.