Vicepresident VS belt met Netanyahu over onderhandelingen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft maandag met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gebeld over beoogde onderhandelingen met Iran. Dat zegt een ingewijde tegen de Amerikaanse nieuwssite Axios.

Vance en Netanyahu zouden hebben besproken hoe een mogelijke overeenkomst om de oorlog te beëindigen eruit kan komen te zien. Ook Israëlische media hebben geschreven dat zo'n gesprek heeft plaatsgevonden.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte maandag bekend dat "goed en productief" overleg met Iran heeft plaatsgevonden over het beëindigen van het conflict. Iran sprak dat vervolgens tegen.

Bemiddelaars

Trump heeft niet gezegd wie de Iraanse gesprekspartner van de VS geweest zou zijn. Naar verluidt treden Pakistan, Egypte en Turkije op als bemiddelaars en geven de landen berichten door.

Er zou nu eerst worden gekeken of het team van Trump maandag kan bellen met de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Baqer Qalibaf. Later volgt dan mogelijk overleg in Islamabad.