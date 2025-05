Minister Beljaarts hoopt alsnog geld te vinden voor AI-faciliteit

DEN HAAG (ANP) - Economieminister Dirk Beljaarts heeft goede hoop dat alsnog geld kan worden vrijgemaakt voor een AI-faciliteit waar Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie kunnen ontwikkelen en testen. In een Kamerdebat over het concurrentievermogen van Europa zei de PVV-bewindsman "dat de vooruitzichten gunstig zijn".

Beljaarts is naar eigen zeggen al langer "warm pleitbezorger" van zo'n AI-faciliteit. Vorige maand nog schreef hij een in een Kamerbrief over de "enorme kansen" die zo'n voorziening kan bieden. Maar hij stelde tegelijkertijd vast dat op de begrotingen van de betrokken ministeries geen ruimte is om eraan mee te betalen. Voor het project is Europese cofinanciering mogelijk, mits Nederland ook zelf voldoende investeert.

Het kabinet keek daarvoor onder meer naar Groningen en Noord-Drenthe. Daar is de komende jaren al een zak geld vanuit Den Haag beschikbaar voor economische ontwikkeling, in antwoord op de harde conclusies van de parlementaire enquête over de jarenlange aardgaswinning. Inmiddels is duidelijk dat die regio bereid is uit die pot tot 60 miljoen euro bij te dragen.

Beljaarts zei niet hoeveel geld de betrokken ministeries daar dan nog bij zouden moeten leggen. Wel moet daar snel duidelijkheid over komen. Uiterlijk 30 juni wil hij een voorstel indienen in Brussel.