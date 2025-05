MOB erkent noodzaak Binnenhofrenovatie, maar hekelt geitenpaadjes

DEN HAAG (ANP) - Dat het Binnenhof aan renovatie toe is, vindt ook milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. De organisatie is echter klaar met "geitenpaadjes" die de overheid volgens haar gebruikt om onder de eigen stikstofregels uit te komen. "Als het Rijk een loopje kan nemen met de wet, wordt van de rechtsstaat gevaarlijke satire gemaakt", stelde jurist Valentijn Wösten voor de rechtbank in Den Haag.

MOB vindt dat de overheid de stikstofvoorschriften herhaaldelijk heeft overtreden. Omdat in eerste instantie zonder natuurvergunning werd gewerkt, had de organisatie de provincie Zuid-Holland verzocht daartegen op te treden. Dat verzoek werd afgewezen.

De natuurvergunning werd alsnog aangevraagd, omdat de Raad van State in een andere zaak had bepaald dat bouwprojecten niet meer vrijgesteld mochten worden. Volgens MOB zijn in het hele proces veel fouten gemaakt en heeft het ook veel te lang geduurd.