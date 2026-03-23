Minister belooft alleen bij uitzondering asielkind op te sluiten

DEN HAAG (ANP) - Asielkinderen zullen alleen bij uitzondering worden opgesloten na de invoering van het migratiepact, verzekerde asielminister Bart van den Brink (CDA) maandag in het debat hierover. Hij reageerde daarmee op zorgen uit de linkse oppositie over het kabinetsplan om het mogelijk te maken asielzoekers met kinderen in bepaalde gevallen op te sluiten in een detentiecentrum in Zeist terwijl ze hun asielprocedure afwachten.

Dat kan na de invoering van het pact op 12 juni gebeuren bij asielgezinnen die via Schiphol zijn binnengekomen en op basis van hun herkomstland weinig kans maken op een verblijfsvergunning.

Normaal gesproken gaan gezinnen naar Ter Apel, zegde de minister toe. "Alleen als om zwaarwegende redenen anders moet worden besloten", moeten ze naar Zeist. Dat is het geval als er wordt getwijfeld of de ouders wel echt de ouders zijn, er sprake is van mensensmokkel of als er een gevaar is voor de openbare orde of veiligheid.