Tennisser Medvedev na finale in Indian Wells snel klaar in Miami

door anp
maandag, 23 maart 2026 om 19:48
MIAMI (ANP) - Tennisser Daniil Medvedev is na zijn finaleplaats in Indian Wells al in de derde ronde uitgeschakeld op het masterstoernooi van Miami. Francisco Cerúndolo uit Argentinië versloeg de als negende geplaatste Rus in drie sets: 6-0 4-6 7-5.
Medvedev, die vorige week de titel op Indian Wells moest laten aan de Italiaan Jannik Sinner, verloor zijn eerste vier opslagbeurten en stond na minder dan een halfuur met 6-0 2-0 achter. De Rus kwam echter knap terug en won de tweede set met 6-4. In de derde set verloor Medvedev net als de Argentijn een keer zijn opslagbeurt, maar op het eerste matchpoint van Cerúndolo sloeg de Rus een dubbele fout.
Ook Félix Auger-Aliassime strandde in de derde ronde. De als zevende geplaatste Canadees verloor in drie sets van de Fransman Terence Atmane: 3-6 6-1 3-6.
