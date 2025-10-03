ECONOMIE
Verstappen kijkt met redelijk goed gevoel terug op trainingen

Sport
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 18:16
SINGAPORE (ANP) - Max Verstappen kijkt met een redelijk goed gevoel terug op de eerste twee vrije trainingen in Singapore. De 28-jarige Nederlander klokte twee keer de derde tijd op het stratencircuit. "De auto was niet slecht en het was een beetje zoals de afgelopen weekenden, waarin er geen grote problemen waren", aldus Verstappen via zijn team Red Bull. "We hebben een paar dingen geprobeerd die werkten, dus we gaan dat proberen te optimaliseren."
Verstappen hoopt dat de RB21 iets meer snelheid krijgt. "Dat is nodig om in goede vorm te komen. Er zijn details waar we aan moeten werken, zoals de grip van de banden. We moeten ervoor zorgen dat we de banden tijdens de ronde in goede conditie houden om oververhitting te voorkomen", stelde Verstappen. "We zullen zien of we goed genoeg zijn om vooraan mee te strijden. Dat is altijd moeilijk te zeggen, maar we moeten het in de kwalificatie afwachten."
