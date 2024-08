Moslimlanden waarschuwen burgers voor rellen in VK

LONDEN (ANP) - Meerdere islamitische landen hebben hun burgers gewaarschuwd uit de buurt te blijven van de rellen in het Verenigd Koninkrijk. Nigeria, Indonesië en Maleisië hebben inwoners die wonen of verblijven in het VK geadviseerd om uit de buurt te blijven van demonstraties, die de afgelopen dagen vaak uit de hand zijn gelopen, meldt Sky News.

Bij veel van de Britse rellen spelen racistische en anti-islamitische sentimenten een rol. Daarbij zijn onder meer moskeeën, asielzoekerscentra en zwarte burgers aangevallen.

De onrust begon nadat een tiener vorige week drie kinderen had doodgestoken in Southport. De rellen werden aangewakkerd door nepnieuws over de identiteit van de dader, die een geradicaliseerde bootvluchteling zou zijn. In werkelijkheid werd hij geboren in het Verenigd Koninkrijk.