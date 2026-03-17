Minister: contract Amerikaans btw-systeem opzeggen kost geld

DEN HAAG (ANP) - Het zou juridische en financiële gevolgen hebben om het contract op te zeggen met Fast Enterprises, dat nieuwe IT-systemen levert voor de Nederlandse omzetbelasting. Dit Amerikaanse bedrijf is in maart vorig jaar definitief uitgekozen, schrijft staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën, D66) in een brief aan de Tweede Kamer. Wel laat hij onderzoeken of de Belastingdienst de systemen zelf kan beheren.

Toen vorige maand onder de aandacht kwam dat het btw-systeem in handen van Fast Enterprises komt, klonken zorgen onder Tweede Kamerleden. Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) wilde "dat er nu geen onomkeerbare stappen in de onderhandelingen worden gezet".

Eerenberg laat zijn ambtenaren toch verder werken aan de overstap op het Amerikaanse systeem. Het huidige systeem is ongeveer veertig jaar oud en dringend aan vervanging toe, schrijft hij. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans op storingen en uitval. De staatssecretaris herinnert de Kamer aan het belang van het systeem: "Jaarlijks wordt er circa 80 miljard euro aan omzetbelasting afgedragen aan de Belastingdienst."