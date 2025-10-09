Minister die doodstraf afschafte, bijgezet in Panthéon in Parijs

PARIJS (ANP) - In Parijs is Robert Badinter (1928-2024) bijgezet in 's lands bekendste mausoleum, het Panthéon. Badinter, die advocaat was en minister van Justitie in het kabinet-Mitterrand van 1981 tot 1986, geldt in Frankrijk als de architect van de afschaffing van de doodstraf.

Als advocaat was Badinter al een groot pleitbezorger van het afschaffen van de doodstraf, niet in de laatste plaats omdat een cliënt van hem daartoe was veroordeeld. Nadat hij in 1981 door de net aangetreden president François Mitterrand was benoemd tot minister van Justitie, diende hij als een van zijn eerste wapenfeiten een wetsvoorstel in dat de doodstraf moest afschaffen, zowel voor burgers als militairen. In oktober dat jaar was de afschaffing een feit. Ook Badinters cliënt ontliep zijn terdoodveroordeling in mei dat jaar, na interventie van Mitterrand.

Kort voor de plechtigheid werd Badinters nabijgelegen graf bezoedeld. President en ceremonievoorzitter Macron sprak er schande van.