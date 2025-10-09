ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister die doodstraf afschafte, bijgezet in Panthéon in Parijs

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 18:19
anp091025226 1
PARIJS (ANP) - In Parijs is Robert Badinter (1928-2024) bijgezet in 's lands bekendste mausoleum, het Panthéon. Badinter, die advocaat was en minister van Justitie in het kabinet-Mitterrand van 1981 tot 1986, geldt in Frankrijk als de architect van de afschaffing van de doodstraf.
Als advocaat was Badinter al een groot pleitbezorger van het afschaffen van de doodstraf, niet in de laatste plaats omdat een cliënt van hem daartoe was veroordeeld. Nadat hij in 1981 door de net aangetreden president François Mitterrand was benoemd tot minister van Justitie, diende hij als een van zijn eerste wapenfeiten een wetsvoorstel in dat de doodstraf moest afschaffen, zowel voor burgers als militairen. In oktober dat jaar was de afschaffing een feit. Ook Badinters cliënt ontliep zijn terdoodveroordeling in mei dat jaar, na interventie van Mitterrand.
Kort voor de plechtigheid werd Badinters nabijgelegen graf bezoedeld. President en ceremonievoorzitter Macron sprak er schande van.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading