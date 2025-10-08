ECONOMIE
Minister Ecuador: aanval op auto president was moordpoging

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 8:19
QUITO (ANP/RTR) - Minister van Milieu en Energie Inés Manzano heeft aangifte gedaan van een moordpoging op de Ecuadoraanse president Daniel Noboa. De auto van Noboa werd omsingeld door een groep van ongeveer vijfhonderd mensen die stenen gooiden toen hij een evenement in de provincie Cañar naderde. Volgens de minister zijn nadien "sporen van kogelschade" gevonden op de auto van de president.
Noboa raakte niet gewond en vijf mensen zijn aangehouden, aldus minister Manzano. "Schieten op de auto van de president, stenen gooien, staatseigendommen vernielen - dat is gewoon strafbaar", zei ze.
De nationale inheemse organisatie CONAIE meldde echter dat er vooropgezet geweld was uitgebroken tegen de mensen die zich hadden gemobiliseerd voor de komst van Noboa. Volgens CONAIE waren er oudere vrouwen onder de aangevallen activisten tijdens een "brute politie- en militaire actie". En: "Minstens vijf van ons zijn willekeurig opgepakt", aldus de organisatie op X.
De activisten verzetten zich tegen het besluit van de regering om subsidies op diesel te beëindigen.
