Zoektocht naar vermiste Nederlandse vrouw op Grieks eiland Samos

PYTHAGORION (ANP) - Een 65-jarige Nederlandse vrouw is sinds donderdag vermist op het Griekse eiland Samos. Familie en bekenden, en Griekse media melden dat de vrouw is verdwenen in de buurt van Pythagorion en de Tunnel van Eupalinos.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken weet af van de vermissing van een Nederlandse vrouw op Samos. "We verlenen consulaire hulp aan de familie", aldus een woordvoerder van het ministerie.

De vrouw had volgens Griekse media donderdagochtend een vriendin telefonisch laten weten dat ze een wandeling ging maken in de buurt van de Tunnel van Eupalinos. De wandeltocht zou beginnen en eindigen in Pythagorion, waar ze in een hotel verbleef. Sinds dat belletje is er echter geen contact meer met haar geweest en haar mobiele telefoon zou zijn uitgeschakeld.

Een Griekse reddingsorganisatie meldde donderdag dat een zoek- en reddingsoperatie aan de gang was. Volgens Griekse media zijn daarvoor onder meer het Griekse reddingsteam, de politie en brandweer gemobiliseerd. Ook zouden een reddingshond en droneteam zijn ingezet.