Minister: gevangenen en tbs'ers konden online door fout in laptop

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 13:00
anp260126119
DEN HAAG (ANP) - Gevangenen en tbs'ers konden vanuit hun cel het internet op met speciale laptops die ze van justitie hadden gekregen, terwijl dat niet de bedoeling was. De toegang tot internet bleek niet goed te zijn afgesloten, meldt demissionair staatssecretaris Arno Rutte (Justitie en Veiligheid).
Gedetineerden kunnen de laptop krijgen om hun strafdossier te lezen. Dat dossier staat op een usb-stick die ze ook krijgen. Zo kunnen ze zich voorbereiden op een strafzaak. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft ongeveer vijfhonderd laptops beschikbaar, en in 110 daarvan was toegang tot internet niet goed geblokkeerd.
Dat kwam afgelopen vrijdag aan het licht "bij een controle door een medewerker beveiliging" van een gevangenis, schrijft Rutte. Hij licht dat niet toe.
Herstel
De laptops zijn teruggehaald en worden hersteld. Ze waren aan gevangenen in "een groot deel van de DJI-inrichtingen" gegeven, maar niet aan mensen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.
Het is nog niet duidelijk of gedetineerden ook echt online zijn geweest door de fout.
