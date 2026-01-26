Dodental winterstorm VS loopt op

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het dodental door de winterstorm die over de Verenigde Staten trekt, is verder opgelopen. Minstens elf mensen zijn in verschillende staten om het leven gekomen, meldt CNN. Onder meer in New York, Texas en Tennessee vielen slachtoffers. Meer dan 800.000 mensen zitten volgens het nieuwsmedium nog zonder stroom.

De storm zorgde voor hevige sneeuwval en ijzel in de oostelijke en zuidelijke staten en verlaat naar verwachting dinsdagochtend het land. De kou houdt de rest van de week aan.

Zondag werden meer dan 19.000 vluchten geannuleerd om het slechte weer. In vijftien staten is een sneeuwlaag van 30 centimeter of meer gevallen.

Volgens de website PowerOutage zitten in de staat Tennessee nog ongeveer 250.000 mensen zonder stroom. In Mississippi gaat dit om zeker 150.000 mensen. Volgens minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem blijft het elektriciteitsnetwerk zwaar belast, omdat de kou de komende dagen aanhoudt.