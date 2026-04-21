Minister heeft 700.000 euro extra voor beveiligen Joodse gebouwen

DEN HAAG (ANP) - Het bedrag voor beveiliging van Joodse gebouwen en instellingen wordt voor 2026 met 700.000 euro verhoogd tot 2 miljoen euro. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid maakte dit bekend in een debat over onveiligheid van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Het geld is bestemd om bijvoorbeeld scholen, culturele instellingen, religieuze gebouwen en evenementen te beveiligen. Veel Joodse gebouwen en evenementen worden beveiligd vanwege de toenemende dreiging tegen de Joodse gemeenschap. Vorige maand waren er nog twee aanslagen, een op een synagoge in Rotterdam en een op een joodse school in Amsterdam.

In 2025 was 1,3 miljoen beschikbaar, maar er kwamen zoveel aanvragen binnen, dat tientallen niet konden worden gehonoreerd. Van Weel zei tijdens het debat dat daarom en om een verwachte stijging dit jaar 700.000 euro is toegevoegd.

Evenementen

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vroeg Van Weel of het geld alleen bedoeld is voor gebouwen of ook voor evenementen die niet in Joodse gebouwen plaatsvinden. "Het wordt voor de Joodse gemeenschap lastiger om in ons land deel te nemen en een zaal te huren."

De minister zei dat alle aanvragen worden beoordeeld. Bikker vroeg Van Weel daarop of hij hierover in gesprek wil met de Joodse gemeenschap en er dan volgend jaar op terug wil komen of het voldoende gewerkt heeft voor losse evenementen.