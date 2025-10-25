ECONOMIE
Bol als eerste voor derde keer beste Europese atlete van het jaar

Sport
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 19:54
anp251025115 1
BATOEMI (ANP) - Atlete Femke Bol is voor de derde keer in haar carrière gekozen tot beste Europese atlete van het jaar. Ze is de eerste vrouw die de eretitel drie keer heeft gekregen. Bij de mannen lukte dat alleen de Brit Mo Farah. Bol won de verkiezing ook al in 2022 en 2023.
Bol won de verkiezing van de Zwitserse hordeloopster Ditaji Kambundji en de Spaanse snelwandelaarster María Pérez. De uitkomst van de verkiezing werd bekendgemaakt tijdens een gala van de Europese atletiekfederatie in de Georgische stad Batoemi. Bol was niet aanwezig bij de uitreiking.
De Amersfoortse atlete prolongeerde dit jaar haar wereldtitel op de 400 meter horden. Ze won op de WK in Tokio ook zilver (gemengd) en brons (vrouwen) met de estafetteploegen op de 4x400 meter. Bol excelleerde in de Diamond League door al haar wedstrijden op de 400 meter horden te winnen, inclusief de finale. Ze liep met 51,54 seconden ook de beste wereldjaartijd.
