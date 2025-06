Minister Iran: geen onderhandeling met VS zolang Israël aanvalt

GENÈVE (ANP/AFP) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi heeft gezegd dat zijn land niet met de VS onderhandelt zolang Israël Iran aanvalt. Volgens hem heeft Washington herhaaldelijk verzocht om verder te onderhandelen over het nucleaire programma van Iran. Maar volgens Araqchi zijn "diplomatie en dialoog niet mogelijk zolang de agressie niet stopt".

Donderdag meldden anonieme diplomaten dat de speciale Amerikaanse gezant Steve Witkoff meerdere keren heeft getelefoneerd met Araqchi tijdens de Israëlische aanvallen op Iran. Araqchi zou toen hebben gezegd dat Iran "flexibel" kan zijn over het nucleaire programma als de VS Israël ertoe brengen de aanvallen te stoppen.

Araqchi is in Genève voor gesprekken met de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Johann Wadephul, Frankrijk, Jean-Noël Barrot, en Groot-Brittannië, David Lammy en met Kaja Kallas die over buitenlandse betrekkingen van de EU gaat.