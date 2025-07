Minister mag bepalen of statushouder uit Griekenland mag blijven

DEN HAAG (ANP) - Als een vluchteling met een Griekse verblijfsvergunning naar Nederland afreist en hier opnieuw asiel aanvraagt, dan mag asielminister David van Weel (VVD) zelf beoordelen of diegene daar recht op heeft. Dat oordeelt de Raad van State. Normaal gesproken mag de minister zulke statushouders terugsturen naar het Europese land waar ze vandaan komen. Dat mag niet in Griekenland omdat de opvang daar slecht is.

Deze uitspraak is gedaan in een zaak van een Iraakse man, vrouw en hun kinderen die met een verblijfsvergunning uit Griekenland in de hand asiel hebben aangevraagd in Nederland. Het stel mocht door de slechte opvang niet terug naar het Zuid-Europese land. Daarop beoordeelde de toenmalige minister dat ze geen recht hadden op asiel. Maar de man en vrouw vonden dat ze recht hadden op een verblijfsvergunning, omdat die is toegekend in Griekenland.

De raad geeft de minister evenwel gelijk, nadat Europese rechters hadden uitgelegd hoe de regels moeten worden toegepast.