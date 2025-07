Onduidelijkheid over concertagenda Douwe Bob

AMSTERDAM (ANP) - Het is onduidelijk of het concert van Douwe Bob dit weekend kan doorgaan. De zanger zou op 5 juli optreden bij Gelderpop in Voorthuizen.

Het management van de zanger laat aan het ANP weten dat het "niet op de zaken wil vooruitlopen" en dat het welzijn van de zanger momenteel het belangrijkste is. Het management zegt nog niet te weten of het concert zaterdag doorgaat.

Douwe Bob maakte dinsdagavond via Instagram bekend dat hij vanwege bedreigingen op advies van de politie Nederland heeft verlaten.

De zanger kwam de afgelopen dagen in het nieuws omdat hij dit weekend weigerde op te treden op het Joodse kindervoetbalevenement Jom Ha Voetbal na het zien van "zionistische posters en pamfletten". Douwe Bob zegt dat hij met de organisatie had afgesproken dat er "geen religieuze of politieke statements" zouden worden gemaakt.