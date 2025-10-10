ECONOMIE
Witte Huis kritisch op keuze voor winnaar vredesprijs

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 14:04
anp101025162 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Witte Huis heeft kritisch gereageerd op het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede niet toe te kennen aan de Amerikaanse president Donald Trump, maar aan de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado. "Het Nobelcomité heeft bewezen dat het politiek boven vrede stelt", aldus een woordvoerder.
"President Trump zal doorgaan met het sluiten van vredesakkoorden, het stoppen van oorlogen en het redden van levens", verklaarde woordvoerder Steven Cheung in een bericht op X. "Hij heeft het hart van een weldoener en er zal nooit iemand zoals hij zijn die bergen kan verzetten met de pure kracht van zijn wil." Trump heeft zelf nog niet gereageerd.
De Amerikaanse leider maakte er geen geheim van de prijs te willen krijgen. Eerder werd bekend dat in elk geval de Israëlische premier Benjamin Netanyahu Trump had voorgedragen. Het Noorse Nobelcomité dat over de prestigieuze prijs gaat, maakte vrijdag bekend dat de eer dit jaar naar Machado gaat, die zich inzet voor democratie.
