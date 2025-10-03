Aangifte ProRail en NS tegen demonstranten op spoor Den Haag

DEN HAAG (ANP) - ProRail en NS doen aangifte tegen de demonstranten die donderdagavond op het spoor bij Den Haag liepen. Daardoor was er zo'n 3,5 uur geen treinverkeer mogelijk. De spoorbeheerder en vervoerder verwijten de ruim tweehonderd actievoerders een gevaarlijke situatie te hebben gecreëerd.

De pro-Palestijnse demonstranten kwamen vanaf het ministerie van Buitenlandse Zaken naar station Den Haag Centraal. Daar braken ze door de toegangspoortjes en liepen het spoor op. Al het treinverkeer van en naar het station kwam stil te liggen. Uiteindelijk haalde de ME de actievoerders weg.

De actievoerders eisen de vrijlating van alle opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Israël pakte de actievoerders die met boten hulpgoederen naar Gaza wilden brengen donderdag op. Demissionair premier Dick Schoof wil Israël niet oproepen de opvarenden eerder vrij te laten. Hij verwacht dat dit ook zonder inmenging snel gebeurt. Andere landen hebben na de aanhoudingen wel maatregelen genomen tegen Israël.