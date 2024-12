Minister oogst woede nu boren doorgaat, maar 'ook goed gesprek'

TERNAARD (ANP) - Minister Sophie Hermans is met teleurstelling en woede ontvangen in het Groningse Warffum, waar langer gas mag worden gewonnen. Maar Hermans kon toch "mooi en respectvol" met de dorpsbewoners bespreken hoe die gaswinning op een goede manier zou kunnen gebeuren, vertelde ze na afloop.

Hermans gaf gasbedrijf NAM vrijdagmiddag toestemming om tot 2032 naar gas te blijven boren en reisde vervolgens af naar Warffum om dat besluit uit te leggen. Het kleine groepje dorpelingen dat ze er sprak, reageerde "heel begrijpelijk" met "teleurstelling, verzuchting van teleurstelling, boosheid". Maar er ontspon zich "toch ook wel een mooi en respectvol gesprek over: wat vraagt dat dan nu, nu die gaswinning verlengd wordt", aldus de minister van Klimaat en Groene Groei. "Wat is er dan nodig om dat op een goede manier te kunnen doen?" Daar heeft ze "echt bewondering en waardering voor".

Maar Hermans moest ze wel voorhouden dat de vergunning wordt verlengd. "Dat heb ik vanmiddag ook gezegd: hier moet ik echt verantwoordelijkheden met elkaar in balans brengen. We zullen in Nederland nog een tijd gas nodig hebben."

Met de Warffummers, van wie sommigen al schade hebben ondervonden van eerdere gaswinning, heeft Hermans onder meer gesproken over het herstel van die schade, zegt ze.