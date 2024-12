Prestigieuze Vélo d'Or voor olympisch kampioen Lavreysen

PARIJS (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft voor het eerst in zijn carrière een Vélo d'Or gewonnen. Hij kreeg de trofee bij de uitreiking van de prestigieuze fietsprijzen voor zijn prestaties op de Olympische Spelen van Parijs. Daar won de Brabander drie keer goud: op de teamsprint, sprint en keirin. Hij veroverde op de Spelen van Tokio in 2021 al twee keer goud.

Het Franse blad Vélo Magazine, initiatiefnemer van de jaarlijkse verkiezing, introduceerde dit jaar voor het eerst een Vélo d'Or voor de 'beste wielrenner in een olympische discipline'. Een internationaal panel van wielerjournalisten gaf Lavreysen de meeste stemmen. Hij concurreerde onder anderen met Tom Pidcock, Alan Haterly en Ellesse Andrews.

"Dit jaar is een droom die uitkomt. De eer om de Vélo d'Or te winnen na een seizoen met drie olympische en drie wereldtitels voelt als de bekroning van jaren hard werken", reageerde Lavreysen. "Ik wil iedereen bedanken die in mij heeft geloofd voor deze prijs. Samen hebben we dit bereikt."