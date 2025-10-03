Tsjechië gaat stemmen: 'Trumpist' Babis domineert de peilingen

De Tsjechen stemmen vandaag en morgen voor een nieuw parlement en de grote favoriet is de populistische oud-premier Andrej Babis. Met zijn oppositiepartij ANO gaat de miljardair ruim aan kop in de peilingen. De 'Trumpist' strooit met grote beloftes: lagere belastingen, afschaffen van klimaatmaatregelen en minder militaire steun aan Oekraïne.

Om die plannen waar te maken, heeft Babis waarschijnlijk de steun nodig van radicale partijen. Zowel de links-radicale Stacilo als de rechts-radicale SPD lijken terrein te winnen. Die laatste partij wil referenda over het EU- en NAVO-lidmaatschap en Oekraïense vluchtelingen het land uitzetten. Westere buurlanden en Oekraïne volgen de verkiezingen dan ook met argusogen.

'Luie pers'

Babis zelf wuift kritische vragen weg. "Jullie journalisten vragen altijd hetzelfde", zegt hij tegen de NOS. "Natuurlijk steun ik Oekraïne, maar op dit moment verdienen sommige mensen miljarden euro's over de rug van Oekraïners." Op een campagnepodium haalt hij fel uit naar de "luie" buitenlandse pers, die hem "altijd alleen maar naar Rusland en Poetin vragen".

Economische zorgen

De regeringscoalitie onder premier Petr Fiala stapte sinds 2021 van Russisch gas af en ving honderdduizenden Oekraïners op. De begroting kwam op orde, maar dat ging gepaard met forse bezuinigingen. "Alles is duurder geworden, maar mijn inkomsten zijn hetzelfde gebleven", klaagt bouwvakker Marek Kasperan in Chrudim. Volgens hem verdringen Oekraïners de lokale arbeidsmarkt, ook al werkt het gros juist in sectoren waar grote tekorten waren.

Pragmatisme

Op zijn slotcampagne in Praag combineerde Babis kinderattracties met medische checks en gratis koffie. Aanwezige kiezers prijzen vooral zijn praktische aanpak. "Hij wil van alles een beetje doen, dat vind ik goed", zegt Katarina. Onderzoeker Anna Shavit, die eerder in zijn campagneteam zat, vat het samen: "De rijke zakenman Babis wil het land leiden als een bedrijf. Dat pragmatisme wordt gewaardeerd."

Dreigende impasse

Toch is Babis’ koers niet eenduidig. Zijn partij schoof van de liberalen naar de radicaal-rechtse fractie in Europa, maar hij lijkt minder fel dan Orbán of Fico. "Hij richt zich echt op het Westen, maar wil ook de pro-Russische kiezers trekken", aldus Shavit.

De stemlokalen sluiten zaterdag om 14.00 uur. Dan zal blijken of Babis met steun van radicalen kan regeren, of dat Tsjechië richting een politieke impasse afglijdt.