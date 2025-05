ISTANBUL (ANP/RTR) - Rusland en Oekraïne hebben afgesproken om ieder duizend krijgsgevangenen vrij te laten. Dat heeft de Oekraïense minister van Defensie Roestem Oemjerov gezegd, meldt de Oekraïense televisie. Oemjerov leidde het Oekraïense team dat onderhandelde met Rusland in Turkije. Hij zei dat er ook gesproken is over een mogelijk staakt-het-vuren en over een toekomstige ontmoeting tussen de presidenten Vladimir Poetin en Volodymyr Zelensky.