Chipbedrijf Applied Materials zakt op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Applied Materials behoorde vrijdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De grootste Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur, die onlangs een belang heeft genomen in het Nederlandse Besi, zag de omzet in China flink dalen en gaf een tegenvallende verwachting af voor het huidige kwartaal. Het aandeel verloor 5,6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 42.244 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent tot 5920 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 19.154 punten.

De Amerikaanse beurzen stevenen af op flinke weekwinsten, dankzij het sterke herstel dat volgde op de tijdelijke handelsdeal tussen de VS en China. De twee grootmachten besloten aan het begin van de week om de hoge wederzijdse importheffingen fors te verlagen voor de komende negentig dagen. De Dow en de S&P 500 koersen af op weekwinsten van respectievelijk ruim 2 en 4,5 procent.