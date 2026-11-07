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Minister: schutter Krakau had extreemrechtse ideologieën

Samenleving
door anp
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KRAKAU (ANP/AFP) - Alles wijst erop dat de schutter die zaterdagmiddag zes mensen doodde bij een schietpartij in het stadscentrum van de Poolse stad Krakau "gefascineerd was door extreemrechtse ideologieën". Dat heeft de Poolse minister van Binnenlandse Zaken, Marcin Kierwinski, verklaard.
"Alles wijst erop dat de dader zeer, zeer radicale opvattingen had. In de auto waarin hij reed, werden meerdere wapens aangetroffen", aldus Kierwinski.
Door de schietpartij kwamen vier vrouwen en twee mannen om het leven. Vijf van de dodelijke slachtoffers hebben de Poolse nationaliteit. Het zesde slachtoffer kwam uit een ander land. Ook liggen nog zestien gewonden in het ziekenhuis. Onder hen zijn volgens Kierwinski vijf buitenlanders.
Eerder werd al bekend dat de schutter alleen handelde. Het gaat om een 24-jarige man met de Poolse nationaliteit. De man raakte zelf ook gewond toen hij na de schietpartij probeerde te ontkomen. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.
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