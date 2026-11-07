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Nummer 1 Rybakina laat WTA Finals schieten, Kostjoek vervanger

Sport
door anp
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INDIAN WELLS (ANP) - Tennisster Elena Rybakina, de nummer 1 van de wereld, heeft zich teruggetrokken van het deelnemersveld van de WTA Finals. Dat heeft de WTA zaterdag bekendgemaakt namens de 27-jarige Kazakse. Het slottoernooi van het tennisseizoen begint zondag in het Amerikaanse Indian Wells en duurt tot en met 15 november.
"Ik heb een geweldig seizoen gehad maar mijn lichaam is er fysiek niet toe in staat om deel te nemen", aldus Rybakina. "Ik ga thuis herstellen en mezelf klaarmaken voor het seizoen van 2027." Vorig seizoen won Rybakina de WTA Finals.
De Oekraïense Marta Kostjoek vervangt Rybakina op de WTA Finals. De andere deelnemers zijn Aryna Sabalenka, Mirra Andrejeva, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Karolína Muchová en Linda Nosková.
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