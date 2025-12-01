Wielrenner Van Aert start deze winter in acht veldritten

DEN BOSCH (ANP/BELGA) - Wielrenner Wout van Aert doet dit seizoen mee aan acht wedstrijden in het veldrijden. Dat meldt zijn ploeg Visma - Lease a Bike maandag.

De eerste wedstrijd waar Van Aert aan de start verschijnt is op 20 december tijdens de wereldbeker in Antwerpen. De drievoudig wereldkampioen doet verder mee in Hofstade, Heusden-Zolder, Dendermonde, Loenhout, Mol, Zonhoven en tijdens het Belgisch kampioenschap in Beringen.

"De kerstperiode is sowieso een fase van het veldritseizoen waar ik graag bij ben", aldus Van Aert op de website van Visma - Lease a Bike. "Vanwege de crossen zelf, de grote hoeveelheden supporters die aanwezig zijn dankzij de vakantie en het feit dat crossen op dat moment in mijn voorbereiding op de grote klassiekers op de weg perfect in mijn opbouw past."