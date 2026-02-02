Minister stelt Kamer gerust: er komt geen 'waterslot'

DEN HAAG (ANP) - Nederland zal niet tegen een 'waterslot' aanlopen, vergelijkbaar met het 'stikstofslot' waar al wel sprake van is. Dat heeft demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) gezegd in een Kamerdebat. "We hebben de juridische risico's in beeld." Hij verwees daarbij naar een rapport van de landsadvocaat dat niet openbaar is.

Eind volgend jaar moeten honderden wateren in Nederland voldoen aan allerlei doelen over chemische stoffen en ecologie. Op dit moment wordt ongeveer 83 procent van die doelen gehaald, zei de BBB-minister. "Daar kom je wel een eind mee." De 100 procent gaat Nederland niet halen, maar hij vertrouwt nog op een "eindsprint" en op mogelijkheden om uitzonderingen te krijgen, bijvoorbeeld als vervuiling uit het buitenland komt.

In het debat uitten meerdere Kamerleden zorgen over juridische gevolgen als Nederland de doelen niet haalt. Met name Hidde Heutink (Groep Markuszower) wees op het zogeheten one out all out-principe, waarbij water niet aan de regels voldoet als één criterium niet goed genoeg is.

Gemeenten en waterschappen

Tieman noemde Heutink "een beetje roestig" op dat punt. "Als een waterlichaam bijvoorbeeld 'out' is op alleen zink, dan heeft dat geen gevolgen voor de lozing van koper."

Toch had de minister het ook over een fase "dat we ons echt moeten gaan wapenen voor juridische procedures". Bij gemeenten en waterschappen is dat "nu in volle gang".