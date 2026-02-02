ECONOMIE
VS en Iran hervatten overleg na oplopende spanningen

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 18:15
DUBAI (ANP/RTR) - In een periode van hoogopgelopen spanningen en forse Amerikaanse druk willen Iran en de Verenigde Staten vrijdag in Turkije hun onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma hervatten. Volgens een diplomaat doen ook vertegenwoordigers van onder meer Saudi-Arabië en Egypte mee.
De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi ontmoeten elkaar in Istanbul in een poging de diplomatieke betrekkingen nieuw leven in te blazen na een langdurig conflict over het nucleaire programma van Iran. Ook moet het overleg de vrees voor een nieuwe regionale oorlog wegnemen.
De Amerikaanse marine versterkte zijn aanwezigheid in de regio nadat in Iran demonstraties tegen het regime waren neergeslagen. Het waren de dodelijkste protesten in Iran sinds de revolutie van 1979.
Volgens Iraanse bronnen eist de Amerikaanse president Donald Trump onder meer dat Iran stopt met het verrijken van uranium en het aantal raketten beperkt.
