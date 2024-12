Minister Syrië: veertien doden door hinderlaag aanhangers Assad

TARTOUS (ANP/RTR/AFP) - De nieuwe Syrische minister van Binnenlandse Zaken heeft woensdag laten weten dat veertien van zijn medewerkers zijn gedood in een hinderlaag die was opgezet door aanhangers van ex-president Bashar al-Assad. De verrassingsaanval vond plaats op het platteland buiten de kuststad Tartous in het westen van Syrië, meldt het Syrische staatspersbureau.

Minister Mohammed Abdel Rahman zei in een verklaring dat "veertien personeelsleden van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gedood" en dat tien anderen gewond raakten "na een verraderlijke hinderlaag door overblijfselen van het misdadige regime, terwijl zij hun taken uitvoerden om de veiligheid en orde te handhaven". Zij zouden volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten hebben geprobeerd het voormalige hoofd van Assads militaire gerechtelijke administratie te arresteren.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten voegt eraan toe dat aan de kant van de belagers ook "drie gewapende mannen" om het leven zijn gekomen bij de aanval. Dat brengt het totale dodental op zeventien.

Op veel andere plekken in Syrië lopen eveneens de spanningen op. In de stad Homs is woensdag een avondklok ingesteld nadat minderheden de straat opgingen om te demonstreren. Ordetroepen openden het vuur volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Er zouden zeker één dode en vijf gewonden zijn gevallen. Ook in andere steden waren demonstraties.