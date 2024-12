Vijf journalisten in Gaza gedood door Israëlische luchtaanvallen

NUSEIRAT (ANP/RTR) - Vijf journalisten zijn donderdag gedood doordat hun voertuig werd geraakt in de buurt van het Al-Awda ziekenhuis in Nuseirat in Gaza tijdens Israëlische luchtaanvallen, melden lokale medische autoriteiten. De journalisten werkten voor televisiezender Al-Quds Al-Youm. Palestijnse media en lokale verslaggevers stellen dat het voertuig was gemarkeerd als mediawagen en dat de journalisten de auto gebruikten om verslag te doen vanuit het ziekenhuis en het vluchtelingenkamp Nuseirat.

Bij andere Israëlische luchtaanvallen, op een huis in de wijk Zeitoun in Gaza-Stad, kwamen donderdag ook nog vijf andere mensen om het leven en raakten zeker twintig mensen gewond, melden lokale artsen. Zij waarschuwen bovendien dat het dodental nog kan oplopen omdat veel mensen onder het puin vastzitten.