Minister Tsjechië onder vuur door interview met vermomde activist

PRAAG (ANP/AFP) - De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken ligt onder vuur doordat hij onder vreemde omstandigheden meedeed aan een nepinterview. Een activistische groep deelde beelden waarop te zien is hoe minister Petr Macinka tegenover een man zit die een bivakmuts en zonnebril draagt.

Het interview was een actie van de Detektivni Parta (Detective Groep), die zich presenteert als een groep onderzoeksjournalisten. De activisten stellen dat de minister laks omging met veiligheidsvoorschriften en zijn enige lijfwacht wegstuurde zonder de ruimte te laten controleren. Daar zouden nepwapens en -explosieven verstopt zijn geweest.

Minister Macinka, hoofd van de rechtse partij Motoristé sobě, houdt zelf vol dat hij wel degelijk besefte dat zijn interviewer de vermomde activist Vojtech Psenak was. Toch wordt vanuit de oppositie al aangedrongen op zijn vertrek. "Ik kan niet geloven dat dit echt is gebeurd", stelde oppositieleider Martin Kupka in een bericht op X.