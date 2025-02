Minister Veldkamp: Gaza is van de Palestijnen

Het is voor het kabinet onbestaanbaar dat de Gazastrook onder Amerikaans gezag komt, zoals de Amerikaanse president Donald Trump heeft geopperd. Dat laat minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) desgevraagd via een woordvoerder weten "Voor Nederland staat buiten kijf: Gaza is van de Palestijnen", aldus de bewindsman.

"Onze positie is en blijft onveranderd", zegt Veldkamp. "Nederland staat achter een tweestatenoplossing. Dat betekent een onafhankelijke levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig Israël."