Openbaar vervoer Brussel hervat na schietpartij bij metrostation

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Het openbaar vervoer in Brussel rijdt weer volgens plan na een schietpartij bij het metrostation Clemenceau. Woensdagochtend werden drie metrostations gesloten en ook een deel van het tramverkeer stilgelegd wegens een grote zoekactie van de politie.

De aankondiging van het Brusselse ov-bedrijf dat de getroffen metro- en tramlijnen weer rijden, wijst erop dat de ondergrondse zoekactie naar verdachten is afgelopen. De politie en het Brusselse parket zeiden dat op camerabeelden te zien was dat twee verdachten het metrostation in waren gevlucht. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.

De politie kreeg rond 06.00 uur een melding over een schietpartij bij het station Clemenceau in de Brusselse gemeente Anderlecht. Er vielen geen gewonden. In het onderzoek zijn verschillende kogelhulzen aangetroffen. De Belgische omroep RTBF heeft beelden gepubliceerd van twee mannen met vuurwapens.