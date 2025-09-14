ECONOMIE
Minister verwijst naar OM voor mogelijke stappen na concert Vylan

Samenleving
door anp
zondag, 14 september 2025 om 14:38
anp140925078 1
DEN HAAG (ANP) - Justitieminister Foort van Oosten (VVD) vindt dat het aan het Openbaar Ministerie is om "te beoordelen of en welke stappen passend zijn" na het optreden van de rapgroep Bob Vylan in Paradiso. Hij gaat niet in op het verzoek van coalitiepartij BBB om "desnoods gebruik te maken van uw bevoegdheid om deze persoon de toegang tot Nederland te ontzeggen".
Na het optreden van zaterdag zijn zeker dertig meldingen binnengekomen bij de politie over wat er tijdens het optreden is gezegd. "Fuck de fascisten, fuck de zionisten. Ga ze vinden op straat", zou zanger Bobby Vylan onder andere hebben gezegd volgens De Telegraaf. Ook CIDI en de Israëlische ambassade in Nederland hebben hier verontwaardigd op gereageerd.
VVD-Kamerlid Ulysse Ellian spreekt op X van een "verschrikkelijke vertoning". Zijn partij heeft "het kabinet gevraagd welke actie ondernomen kan worden tegen dit soort vormen van haatzaaien, antisemitisme en oproepen tot geweld". PVV-leider Geert Wilders liet eerder op zondag op X weten: "Als Paradiso dit OK vindt dan sluiten die tent."
Van Oosten zegt de berichten over het optreden te hebben gezien, maar laat zich er niet over uit. "Laat ik, los van deze uitspraken, duidelijk zijn: voor haatzaaien en antisemitisme is in Nederland geen plaats", aldus de demissionaire bewindsman via zijn woordvoerder.
