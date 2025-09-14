ECONOMIE
Italië handhaaft groeiverwachtingen ondanks handelsonrust

zondag, 14 september 2025 om 14:37
ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse regering houdt vast aan haar groeiverwachtingen voor dit jaar en komend jaar ondanks de handelsonrust door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft de Italiaanse minister van Economische Zaken Giancarlo Giorgetti zondag gezegd op een politieke bijeenkomst in Rome. Italië is momenteel bezig met de begrotingsplannen voor volgend jaar.
Volgens hem zal de economie van Italië dit jaar met 0,6 procent groeien en volgend jaar met 0,8 procent. Die prognoses werden ook al in april uitgesproken. Volgens Giorgetti werden bij die verwachtingen in april de onzekerheden door het handelsbeleid van Trump al ingecalculeerd. "We hebben er vertrouwen in dat we de schattingen voor deze jaren kunnen bevestigen", aldus de minister.
In het tweede kwartaal van dit jaar kromp de op twee na grootste economie van de eurozone nog met 0,1 procent vergeleken met de eerste drie maanden. Dat kwam vooral door een zwakkere handel. Door een onverwacht sterk stijgende productie in de Italiaanse industrie in juli is er weer steun voor de economie gekomen.
De minister verklaarde verder dat Italië ook niet extra hoeft te bezuinigen om het begrotingstekort volgend jaar onder de EU-norm van maximaal 3 procent te krijgen. Ook herhaalde Giorgetti beloftes van de overheid om de belastingdruk voor huishoudens in de middenklasse te verlagen.
