Politie krijgt 150 tips over explosie bij joodse school Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft meer dan 150 tips ontvangen over de explosie bij een joodse school in Amsterdam. Vorige week toonde zij bewakingsbeelden van twee verdachten van de aanslag, die plaatsvond in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 maart.

Datzelfde weekend, in de nacht van zondag op maandag, ontplofte een explosief bij het kantoorgebouw Atrium op de Zuidas. Inmiddels heeft de politie ook beelden van een verdachte in verband met deze explosie. Die worden maandagavond getoond in Opsporing Verzocht.