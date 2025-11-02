Weer drones gezien boven Belgische militaire vliegbasis

PEER (ANP) - In België zijn opnieuw meldingen binnengekomen over drones boven de militaire vliegbasis van Kleine-Brogel. Defensieminister Theo Francken heeft dat bevestigd, een dag nadat hij een vergelijkbaar incident op dezelfde locatie meldde.

Het nieuwe incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. De minister schrijft op X dat er geen sprake was van een "gewone overvlucht", maar van een "duidelijke opdracht" met Kleine-Brogel "als onderwerp". Hij meldt dat er een "dronegunjammer" was ingezet, maar dat deze niet effectief bleek. De politie ging achter de drone aan, met onder meer een helikopter, maar raakte het toestel kwijt "na heel wat kilometers noordwaarts", aldus Francken.

Hij zegt dat de waakzaamheid wordt verhoogd, omdat de dronepiloot of -piloten nog niet zijn opgepakt. Het is in België niet toegestaan om met drones boven militaire locaties te vliegen. De basis van Kleine-Brogel ligt in het Limburgse dorp Peer, op ongeveer 10 kilometer van de grens met Nederland.